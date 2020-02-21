L’esibizione promossa da Ama Calabria nell’aula magna del conservatorio Fausto Torrefranca

Recital del grande pianista Paolo Restani in programma domani, sabato 22 febbraio, con inizio alle ore 18 nell’aula magna recentemente intitolata al maestro Antonio Sirignano della sede di viale Affaccio del Conservatorio.



A promuoverlo Ama Calabria, in collaborazione con il Conservatorio “Torrefranca” di Vibo Valentia. La manifestazione rientra fra gli eventi promossi dall’associazione con il sostegno del Fondo unico dello spettacolo del Mibact Direzione generale dello spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura. Nei recital vibonese Paolo Restani importanti brani tratti dal repertorio di Rachmaninov, Liszt, Wagner, Verdi, e Chopin.

Chi è Paolo Restani

Debutta a 16 anni all’Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma dando così inizio a una carriera concertistica che, ormai da trentacinque anni, lo vede protagonista nei più importanti centri musicali internazionali. E’ solista con alcune delle maggiori orchestre europee, nord-sud americane e australiane. In Italia viene costantemente affiancato dalle principali orchestre.

Riccardo Muti lo dirige in più occasioni: nel Secondo Concerto di Liszt con l’Orchestra Filarmonica della Scala, nella produzione sinfonica di Lélio ou Le Retour à la vie op. 14b di Berlioz accanto a Gérard Depardieu (voce recitante) e il Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Tra i recitals delle recenti stagioni si ricordano: Carnegie Hall di New York, Grosser Musikvereinsaal di Vienna, Konzerthaus di Berlino, Prinzregententheater di Monaco di Baviera, Rheingoldhalle di Mainz, New Congress-Hall di Innsbruck, International Performing Arts Centre di Mosca, Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo, Teatro Colon e Teatro Coliseo di Buenos Aires, Londra, Bruxelles, Francoforte, Istanbul, Beirut, Santiago del Cile, Montevideo, Dubai, Kuwait City, Manama.

Innumerevoli le sue esibizioni in Italia così come le presenze a prestigiosi festival internazionali cui partecipa regolarmente. Il suo repertorio, vastissimo, spazia da Bach ai contemporanei. La predilezione per i capolavori del Romanticismo e del ‘900 storico lo porta ad affrontare l’opera omnia pianistica di Brahms, la maggior parte delle composizioni di Chopin, Debussy, Ravel, Rachmaninov, le integrali degli Studi di Chopin, Scriabin, Liszt nonché l’intera produzione per pianoforte e orchestra di Beethoven, Field, Chopin,Liszt, Tchaikovsky, Saint-Saëns, Casella.

Dalla collaborazione con Michael Nyman è nata la prima esecuzione italiana di The Piano Concerto per pianoforte e orchestra, tratto dalla colonna sonora del film premio Oscar Lezioni di Piano di Jane Campion.

Dal 2018 è Artista Steinway. I suoi CD e DVD sono pubblicati da Deutsche Grammophon, DECCA, Brilliant Classics, Amadeus, Gruppo Editoriale l’Epresso.