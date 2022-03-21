L’idea è delle associazioni Joka Calabria e Vibocomics. Il prototipo del gioco sarà presentato all’edizione del Romics 2022, in programma alla Fiera di Roma

Il primo gioco da tavolo realizzato e ambientato ad hoc per il territorio della provincia di Vibo Valentia. Un progetto culturale molto interessante rivolto alla promozione della storia, leggenda e geografia di questo tratto di terra di Calabria. Questo il succo dell’idea nata dalla collaborazione tra le associazioni Joka Calabria e Vibocomics. Con la prima Giuseppe Biscardi ha già realizzato il noto gioco di società “Cosenzopoli”. Adesso, forte del successo ottenuto, sbarca a Vibo Valentia grazie al lavoro sinergico messo in cantiere con l’attiva realtà associativa diretta da Celia Pontari. Vogliamo fortemente diventare anche noi portatori di novità e di cultura – sottolinea nell’occasione il presidente di Vibocomics – veicolata da una scatola da gioco per divertirsi imparando in famiglia e tra i giovani. Le meccaniche del gioco, edito da Libritalia, sono tutte originali con utilizzo di materiali completamente riciclabili e sostenibili. [Continua in basso]

L’obiettivo unico dell’iniziativa è la conquista e la conoscenza di ogni angolo della città, tra storia, leggende, luoghi, personaggi, imprevisti e nuove probabilità. Otto i giocatori in campo, in rappresentanza dei principali quartieri della città, pronti a gestire l’andamento della partita attraverso carte che stabiliscono indicazioni, strategie, avanzamento e retrocessione, il tutto per riuscire a conquistare il castello della città”. Il progetto in cantiere vede Vibo Valentia città capofila e sarà a breve presentato dai responsabili delle associazioni Joka Calabria e Vibocomics sui vari territori comunali della provincia. È aperto anche ad imprenditori, aziende, enti, banche, professionisti e a tutti coloro che si ritrovano impegnati a realizzare la promozione culturale e il futuro della città, in questo caso attraverso la nuova e originale visione del gioco da tavolo. A conferma della valenza dell’iniziativa, il prototipo del gioco sarà esposto al prossimo Romics 2022, la grande rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione e i games, organizzata dalla Fiera di Roma.