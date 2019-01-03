Grande partecipazione al concerto di Capodanno in piazza. Per il 6 gennaio altra manifestazione con l’arrivo della befana

Sono delle festività natalizie ricche di eventi quelle che si stanno celebrando a Briatico. Le “danze” si sono aperte nel primo scorcio di dicembre con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale installato in piazza IV Novembre, per poi proseguire con altre manifestazioni a tema. Tra i momenti clou, il concerto di Capodanno a cui ha partecipato un folto pubblico, proveniente anche da altri comuni del Vibonese. Sul palco, ad accompagnare per mano i presenti verso il nuovo anno sono stati il gruppo “Nd’arranciamu” di Felice Napoleone e il maestro Ciccio Nucera, i quali si sono alternati in un mix di musica etnica fatto di coinvolgenti tarantelle e balli tipici. Il ciclo di manifestazioni natalizie si concluderà il prossimo 6 gennaio, con l’arrivo nella piazza principale di Briatico della befana. Palpabile la soddisfazione di Raffaele Riga, presidente della locale associazione “Commercianti e liberi professionisti”, per il successo degli eventi promossi. “Il ciclo di quest’anno – afferma la guida della realtà associativa – vuole rappresentare solo un punto di partenza per restituire lustro al nostro paese. Stiamo già programmando nuove iniziative per il futuro, soprattutto in vista della prossima stagione estiva. Intanto, colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente la terna prefettizia che attualmente sta gestendo il Comune, per la disponibilità dimostrata e per l’entusiasmo con cui ha accolto le nostre proposte, e i militari dell’Arma della locale Stazione dei carabinieri per l’apporto fornito al fine della buona riuscita di tutti gli eventi sin qui programmati”.

