Cinque appuntamenti con l’informazione del telegiornale di LaC Tv. Cinque “finestre” informative con nuovi orari: (7.00/13.45/16.30/19.15/23.00) per dare ogni giorno, tutti i giorni, da lunedì a domenica, un’informazione regionale puntuale e aggiornata.
Da Lunedì 16 ottobre novità assoluta e di rilievo: a condurre l’edizione serale del telegiornale sarà il direttore responsabile di LaC News24, Pietro Melia, che è anche il direttore della testata giornalistica web Il Vibonese.it. Una nuova “sfida”, dunque, per l’intero network di LaC, per un’informazione sempre più autorevole e completa che mira ad informare la Calabria ed i calabresi.