Cinque edizioni del telegiornale per un'informazione continuamente aggiornata. L'edizione delle 19.15 verrà condotta dal direttore responsabile di LaC News24, Pietro Melia, alla guida anche de Il Vibonese.it

Cinque appuntamenti con l’informazione del telegiornale di LaC Tv. Cinque “finestre” informative con nuovi orari: (7.00/13.45/16.30/19.15/23.00) per dare ogni giorno, tutti i giorni, da lunedì a domenica, un’informazione regionale puntuale e aggiornata.

Da Lunedì 16 ottobre novità assoluta e di rilievo: a condurre l’edizione serale del telegiornale sarà il direttore responsabile di LaC News24, Pietro Melia, che è anche il direttore della testata giornalistica web Il Vibonese.it. Una nuova “sfida”, dunque, per l’intero network di LaC, per un’informazione sempre più autorevole e completa che mira ad informare la Calabria ed i calabresi.