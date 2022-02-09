L’immobile, oggi adibito ad auditorium e che la Provincia nel 2019 ha ceduto in gestione al Conservatorio, rientra fra i 38 investimenti pensati dal Ministero guidato da Dario Franceschini. Si punta ad un restauro e al definitivo rilancio

È di 200 milioni di euro l’ammontare complessivo degli investimenti per i 38 nuovi progetti e le tre nuove acquisizioni al patrimonio dello Stato contenuti nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” varato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto oggi il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni culturali. Fra i 38 interventi strategici di recupero e restauro, anche l’ex Convento dello Spirito Santo di Vibo Valentia per il quale è stata stanziata la somma di tre milioni di euro. In Calabria finanziati anche i lavori per la Cattedrale S. Maria Assunta di Cosenza per la somma di due milioni di euro.

«Trentotto interventi strategici, diffusi in tutta Italia, e tre nuove acquisizioni che confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del Governo», commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che sottolinea come «il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese».



Gli interventi approvati oggi si incardinano nella strategia portata avanti dal Ministero della Cultura negli ultimi anni per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale. [Continua in basso]

L’ex Convento dello Spirito Santo di Vibo

Si tratta di uno dei beni pubblici più importanti della città. L’ex Convento dello Spirito Santo di via Fiorentino è stato trasformato da anni in auditorium, nel cuore del centro storico. Nel marzo del 2019 è passato sotto la gestione del Conservatorio “Fausto Torrefranca”. La decisione di cedere la gestione è stata della Provincia di Vibo Valentia a causa delle difficoltà economiche dell’ente che non è riuscito più a farsi carico della gestione dell’importante auditorium che non ha mai avuto vita facile. Prima problemi con la progettazione (seggiolini troppo vicini e senza corridoi), poi con il certificato antincendio, quindi situazioni assurde come quella che portò un clarinettista ad abbandonare la sala per il troppo freddo. Problemi infine superati, tanto che attualmente si svolgono attività artistiche e musicali di vario tipo. L’immobile, di proprietà della Curia vescovile, era stato ristrutturato dalla Provincia di Vibo e terminato nel settembre 2012. Con apposita convenzione, la Curia aveva poi demandato alla Provincia la gestione del bene, al pari del Comune di Vibo che era titolare dei locali attigui alla chiesa. Ma le note difficoltà finanziarie della Provincia hanno portato a cederne la gestione al Conservatorio. Oggi, quindi, l’annuncio da parte del Ministero della Cultura di uno stanziamento da tre milioni di euro per rilanciare l’intera struttura.