L’iniziativa culturale internazionale prevede la partecipazione di 47 artisti. A selezionare le opere in mostra il pittore vibonese Enzo Liguori

Pittori e scultori vibonesi pronti a sbarcare a “Confronti d’arte” la collettiva internazionale di arte contemporanea in programma dal 10 al 21 novembre presso sala Flaiano, Pescara. L’iniziativa, che si tiene all’interno del palazzo legato alla vita del poeta Gabriele d’Annunzio, consiste in una grande esposizione di arte con la presenza di 47 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Ogni artista ha avuto la possibilità di mettere in mostra una o due opere, sia nel settore pittore che scultura. Patrocinata dal Comune di Pescara, è curata dall’artista Roberta Papponetti. Ad occuparsi della presentazione, il professor Alvaro Caponi. [Continua in basso]

Inoltre la commissione scientifica di selezione viene curata dal vibonese Enzo Liguori e dal professor Caponi. Non mancheranno i contributi dell’assessore alla Cultura, Maria Rita Carota e del direttore “Aurum”, Licio Di Biase. L’appuntamento con l’arte consentirà di valorizzare pittori e scultori della nostra terra e al contempo avviare un proficuo scambio culturale. Vi prendono parte diversi artisti vibonesi tra cui Tonino Gaudioso, Marianna Nadile, Antonio Salvatore Maio, Domenica Vecchio, Rossana De Fazio, Raffaele Politi, Amalia Alia. In esposizione anche le opere del maestro Liguori che ha contribuito in maniera sostanziale alla selezione dei partecipanti.