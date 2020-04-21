Delibera della giunta presieduta dal sindaco Demasi per attivare la rete internet e consentire la ripresa delle lezioni in video conferenza

Una celere attivazione della rete internet Wi-FI per consentire a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale di Nardodipace di poter seguire in video conferenza le lezioni scolastiche. E’ quanto deliberato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Demasi che ha demandato il responsabile del servizio amministrativo affinchè attivi ogni procedura utile all’attivazione ed alla fornitura della rete WI FI, atteso che diversi alunni non dispongono allo stato di tale rete internet.



Sarà dunque il Comune a farsi carico di attivare il servizio per consentire la didattica a distanza sino alla fine dello stato di emergenza legato al coronavirus. Da ricordare che la sospensione dell’attività scolastica, e poi la frequenza nelle aule da parte degli studenti, è stata decisa con apposite ordinanze dal Governo. A Nardodipace e nelle sue frazioni si punta ora a permettere a tutti gli studenti di partecipare attivamente alla ripresa delle lezioni scolastiche.