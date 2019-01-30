L’idea è della Cooperazione Sud per l’Europa. I volumi possono essere presi e depositati da chiunque nelle "casette" installate sulla facciata di palazzo San Giuseppe

Riparte a Mileto, dopo un periodo di pausa, l’iniziativa “Little free library”, tesa a promuovere la cultura della lettura, la costruzione del senso di comunità e la passione per i libri. In questo modo la cittadina normanna ritorna ad essere una sorta di Hudson, il capoluogo della contea americana di Santa Croix, nello Stato americano del Wisconsin, dove è sorto questo tipo di progetto. A riproporre a Mileto l’idea è ancora una volta la Cooperazione Sud per l’Europa, associazione da tempo attiva nei campi della formazione lavorativa dei giovani, dell’accoglienza ai migranti e dello sviluppo territoriale, che già nel 2017 aveva per alcuni mesi messo in campo tale tipo di offerta socio-culturale. L’esperienza “Little free library” nasce, appunto, a Hudson nel 2009, su idea di Todd Bol, inizialmente davanti alla propria casa e subito dopo lungo una pista ciclabile, tra un caffè e una galleria d’arte. Il successo è immediato, tant’è che nel giro di pochi anni l’iniziativa si propaga, dapprima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Oggi si stima che siano diverse decine di migliaia i “Little free library” che svolgono la loro “mission” nei vari continenti, di cui alcune centinaia in Italia. Si tratta, nello specifico, di casette di legno artigianali che contengono collezioni di libri in continuo cambiamento. I volumi possono essere presi e depositati gratuitamente da chiunque. Il principio cardine è che la comunità coinvolta partecipi attivamente, in modo tale da rendersi essa stessa artefice della messa a disposizione di collezioni librarie sempre rinnovate. I luoghi in cui solitamente vengono posizionate le casette in legno artigianali sono i parchi, i giardini, i cortili, gli spazi comuni in genere. Nella città sede della più antica diocesi del Meridione d’Italia, la “Little free library” è stata installata ancora una volta sulla facciata dell’ottocentesco Palazzo San Giuseppe, tra l’altro sede della stessa CSpE. In pieno centro cittadino, a pochi metri dalla basilica-cattedrale e dal Museo statale. L’augurio è che a questo punto non conosca più interruzioni, in modo tale da contribuire realmente a dar vita a quel necessario processo di coesione sociale, di cui tanto si sente il bisogno a Mileto…e non solo.