I passaggi fondativi dell’Europa unita saranno ricordati nel corso di un’iniziativa al Valentianum promossa dal centro Europe direct del Comune. Presenti tra gli altri l’avvocato Armando Veneto e il docente Mario Caligiuri

Domani, sabato 25 marzo 2017, ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come uno dei momenti storici più significativi del processo d’integrazione europea. In quella data sei Paesi europei firmarono in Italia i Trattati per la costituzione della Comunità economica (Cee) e per l’Energia atomica (Euratom). Quel giorno, a Roma, nacque l’Europa unita. Per celebrare i 60 anni dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, sono previsti a livello nazionale diversi cortei e iniziative.

Anche Vibo Valentia, su iniziativa del centro “Europe Direct” del Comune, così come tutte le istituzioni italiane ed europee, si celebrerà la storica data con una tavola rotonda dal titolo “A 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, il sogno europeo è ancora attuale”.

L’evento che si terrà al “Valentianum”, sabato 25 alle ore 9.30, darà modo di confrontarsi sul tema ad una serie di esperti della politica e delle istituzioni comunitarie, davanti agli studenti di diversi istituti scolastici cittadini, per stimolare una riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni. Un invito esteso a tutta la cittadinanza che avrà l’occasione di conoscere da più vicino i valori, i principi e lì opportunità dell’Unione Europea.

Dopo i saluti e l’intervento del sindaco Elio Costa, e del responsabile del centro “Europe Direct” Vibo Valentia Maurizio Lovecchio, che farà anche da moderatore, a prendere la parola sarà l’avvocato Armando Veneto, penalista calabrese e attuale presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane, già parlamentare ed europarlamentare. Un professionista che conosce da vicino le istituzioni europee.

A seguire Mario Caligiuri, professore associato di Pedagogia della Comunicazione all’Università della Calabria, dove dirige dal 2008 il primo Master in “Intelligence”, e di Comunicazione pubblica alla Sapienza di Roma, nonché scrittore e già assessore alla Cultura della Regione Calabria.

«L’evento in programma – riferisce una nota – sarà l’occasione per fare una riflessione approfondita sul tema dell’Europa, o meglio, di come un’Europa unita, libera, democratica e solidale sia, oggi più che mai, fondamentale per affrontare le nuove sfide della globalizzazione, di come gestire la lotta al terrorismo, l’emergenza della migrazione di interi popoli o la sostenibilità ambientale, di come contrastare il moltiplicarsi di muri, divisioni e razzismi».

Successivamente verrà dato spazio al dibattito con domande e interventi del pubblico, tra studenti e rappresentanti istituzionali con cui il centro “Europe Direct” Vibo Valentia è sempre in costante contatto attraverso diverse iniziative di collaborazione.