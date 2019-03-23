Il consiglio direttivo ha conferito una speciale targa ricordo, in rappresentanza di tutti i padri dell’associazione, al socio Luigi Soranna

Una targa ricordo per rimarcare l’importanza di una festa. Un omaggio a chi rappresenta, simbolicamente, il ruolo paterno, incarnandolo a pieno titolo e da molti anni. Si è rinnovata in occasione della Festa del papà, a Stefanaconi, su iniziativa del Centro di aggregazione sociale e per anziani, la consegna della targa ricordo al papà più anziano tra i soci dell’associazione. Una cerimonia semplice ma significativa che ha visto la consegna dell’encomio da parte del presidente, Giuseppe Tamburro, e del consiglio direttivo, nelle mani di Luigi Soranna e, per suo tramite, idealmente, a tutti i papà membri del sodalizio e della comunità. Al “papà più anziano”, felice di ricevere la delegazione nella sua abitazione affiancato dalla moglie Grazia, sono giunte a nome di tutti i soci, le congratulazioni da parte del presidente Tamburro che si è detto «orgoglioso di portare avanti un’iniziativa che intende rimarcare l’importanza del ruolo genitoriale nella società e nella comunità di Stefanaconi in particolare, dove la figura del papà più anziano, scelto tra i soci della nostra associazione, vuole rappresentare simbolicamente tutti quei padri che si spendono laboriosamente e onestamente per la propria famiglia e ai quali va la nostra infinita gratitudine».