<p>Pubblico delle grandi occasioni, artisti di spessore, <strong>musiche del meglio della tradizione mariana</strong>, palcoscenici e strumenti unici. Sono questi i “segreti” del successo della <strong>rassegna “Concerto per Maria”,</strong> giunta quest’anno alla <strong>terza edizione</strong> e svoltasi nella <strong>chiesa del Santissimo Rosario di Monterosso Calabro.</strong> Organizzato dall’omonima confraternita guidata dal priore Vittorio Pittella, <strong>il concerto,</strong> presentato in ogni sua fase da Lionella Morano, ha permesso di ridare vita e fiato allo <strong>storico organo “Tamburelli” del 1858,</strong> rimesso in funzione qualche anno fa. A dargli “voce”, i due<strong> maestri Domenico e Rocco Bellissimo.</strong> Per l’occasione, lo spazio a disposizione del pubblico è stato ampliato nella <strong>piazza</strong> antistante alla chiesa, divenuta<strong> teatro all’aperto</strong> appositamente allestito e amplificato. Il programma de<strong>l “Concerto per Maria”, rigorosamente liturgico,</strong> ha previsto la proposizione di pezzi originali di compositori di fama mondiale quali, Zipoli, Frescobaldi, Pasquini, Pachelbel, J.S. Bach, Brechtsberger e Valery, scritti per il modello di organo antico presente anche nel complesso sacro del Santissimo Rosario di <strong>Monterosso.</strong> Il pubblico ha partecipato al concerto con <strong>attenzione e certosino silenzio</strong>, non facendo tuttavia mancare agli artisti, che si sono alternati nelle esecuzioni, <strong>calorosi applausi finali.</strong> La serata all’insegna della musica d’autore dedicata a Maria si è conclusa con il<strong> classico bis concesso dai due maestri d’organo</strong> e i saluti del priore e del parroco don Oreste Borelli, i quali non hanno mancato di ringraziare il <strong>vescovo Luigi Renzo</strong> per le autorizzazioni date, necessarie allo svolgimento della rassegna estiva. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28673"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>