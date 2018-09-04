<p>La terrazza panoramica dello <strong>Castello Murat di Pizzo</strong> ha ospitato <strong>l’edizione del decennale del premio internazionale Liber@mente</strong> 2018, organizzato dalla <strong>Fondazione Vincenzo Scoppa e dalla rivista Liber@mente,</strong> in collaborazione con il Comune di Pizzo, la Confedilizia Calabria, l’Assindatcolf, il Tea Party Italia – Calabria, la Jorfidabus, l’associazione Amici Veri e la Fondazione Istituto Stella. La serata è stata condotta da <strong>Daniela Rabia e Massimo Brescia</strong> ed arricchita dalle pregevoli melodie del<strong> tenore Giuseppe Sinopoli,</strong> e del <strong>baritono Daniele Tommaso Mellace</strong>, accompagnati da <strong>Rossella Mendicino</strong> al pianoforte, e da<strong> Tony Samà</strong> alla chitarra, dell’associazione Livadìa. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28708"></div>\n\nNell’edizione 2018, il premio è stato conferito a <strong>personalità di grande rilievo</strong> come<strong> Giorgio Spaziani Testa</strong>, <strong>presidente nazionale</strong> della <strong>Confedilizia</strong>, «autorevole punto di riferimento per tutti coloro che credono nella libertà e nella proprietà privata quale base essenziale non soltanto dell’attività economica, ma anche della vita e della democrazia»; a <strong>Francesco Forte, professore emerito</strong> dell’Università “La Sapienza” di Roma e <strong>già senatore e ministro</strong>, «economista di fama internazionale e autore di una notevole quantità di pubblicazioni accademiche, che da vari decenni è uno dei principali protagonisti della scena culturale e politica italiana», e a <strong>Claudio Cosentino, scenografo, docente dell’Accademia di Belle Arti</strong> di Catanzaro, «un innovatore, che guarda verso il futuro», e la cui «opera, espressione di libertà, si combina con una personalità indipendente e creativa». Come negli anni scorsi, il premio è stato pensato e realizzato da <strong>Angela Fidone</strong>, docente dell’accademia di Belle Arti di Catanzaro, e <strong>riprodotto nell’opera “Volo”</strong>, una pregevole e significativa<strong> statuetta,</strong> la quale fonde nel suo carattere compositivo e strutturale una raffigurazione concettuale della realtà. Nell’ambito dello stesso evento sono stati altresì assegnati dei r<strong>iconoscimenti speciali</strong> della<strong> Fondazione Vincenzo Scoppa a Riccardo Colao</strong>, editore, giornalista e scrittore, per aver «sostenuto il progresso delle idee, destinate a lasciare strati costruttivi di verità e di conoscenza e a porsi come baluardo della libertà e della cooperazione sociale», e a <strong>Francesco Cuteri, archeologo,</strong> le cui «scoperte di notevole interesse hanno reso possibile la conoscenza del passato e la valorizzazione delle opere e dei luoghi culturali, soprattutto della Calabria». Alla manifestazione ha assistito un pubblico numero e interessato, che ha molto apprezzato l’iniziativa. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28709"></div>\n\n\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28710"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>