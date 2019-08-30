Alle 21.30 lo spettacolo dal titolo “Coma quando fiori piove”, vincitore de “I Teatri del Sacro”

Ultimo appuntamento questa sera per l’intensa stagione di Avvistamenti Teatrali al teatro di Torre Marra a Ricadi. Alle ore 21.30 è infatti previsto lo spettacolo dal titolo “Coma quando fiori piove”. Vincitore de “I Teatri del Sacro” arriva al Parco Torre Marrana per incantare il grande pubblico che anche quest’anno ha seguito con grande partecipazione i diversi appuntamenti. Un altro piccolo miracolo teatrale si è compiuto anche domenica scorsa con l’esclusivo appuntamento dedicato a tutta la famiglia: oltre 130 bambini, per un totale di 400 spettatori, che hanno seguito con grande entusiasmo lo spettacolo tout public “Mattia e il nonno” di Tonio De Nitto, interpretato da un lodevole Ippolito Chiarello.

A concludere stasera la IV edizione sarà una pièce scanzonata in cui non mancano le invenzioni da nouveau cirque. Sul leitmotiv della vita, tema di quest’anno, “Coma quando fiori piove”, scritto e diretto da Walter Leonardi e Carlo Giuseppe Gabardini, racconta con ironia e un pizzico di leggerezza la bellezza dell’esistenza. Quattro attori in scena – Walter Leonardi, Flavio Pirini, Luisa Bigiarini, Paola Tintinelli – saranno gli interpreti di una storia sorprendente e dai toni fantastici. Un uomo dà un passaggio in macchina a un misterioso autostoppista, che gli pone strane domande sull’esistenza, spingendolo a fare un bilancio della propria vita. L’autostoppista sembra Dio, ma non è facile credergli. Inizia così il giro buffo e divertente di un uomo che ripercorre le tappe del suo vissuto, tra gioie, dolori e amori appassionanti. Uno spettacolo affascinante, pieno d’invenzioni, prodotto da Buster con La Corte Ospitale.

LEGGI ANCHE: Doppio appuntamento a Ricadi per il teatro di Torre Marrana

Ricadi, a Torre Marrana iniziano i weekend di Avvistamenti teatrali

Ricadi, torna “Avvistamenti teatrali” con alcune interessanti novità

Ricadi, ad Avvistamenti teatrali è la volta di “Farsi fuori” – Video