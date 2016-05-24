Lo studente del liceo musicale Vito Capialbi di Vibo Valentia continua ad affermarsi nel panorama concertistico nazionale.

Continuano le affermazioni concertistiche del chitarrista vibonese Saverio Fogliaro, che nell’arco di 10 giorni, si è aggiudicato tre importanti premi musicali.

Il giovane talento vibonese, ha conquistato la 18esima edizione del Concorso musicale nazionale città di Barcellona Pozzo di Gotto, dedicato a Placido Mandanici. Fogliaro, ha vinto il primo premio assoluto della categoria under 18, con il punteggio massimo di 100 su 100, suonando:“Estudio Encillo n. 6” di Leo Brouwer e la “Gran Sonata Eroica” di Mauro Giuliani.

Sempre con il massimo dei voti, il chitarrista di Mileto, ha conseguito la prima posizione anche nel corso della sesta edizione del Concorso musicale internazionale Amigdala, tenutosi a Catania e dedicato a Giuseppe Raciti.

Fogliaro, ha ottenuto il primo posto assoluto della blasonata kermesse artistica – che ha visto partecipare oltre 200 musicisti di diverse nazionalità – eseguendo: “La Gran Sonata Eroica” di Giuliani, “Lo Studio Numero 2”, tratto dai “Douze Etudes” di Heitor Villa-Lobos e “Cataluna” di Isaac Albeniz.

Tra gli applausi tributatigli dal pubblico, nel corso della serata di gala del Concorso Amigdla, al giovane artista è stato assegnato anche il “Premio Speciale” per l’interpretazione di un brano di Roland Dyens.

Saverio Fogliaro, oramai considerato tra i più promettenti chitarristi italiani, frequenta il quarto anno del Liceo musicale statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. Da diversi anni è seguito dal maestro di fama mondiale, Giovanni Puddu (foto).