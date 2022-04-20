Il primo concerto si terrà la prossima settimana. Previste date fino a Natale

L’associazione “Tropea Musica” e “Armonie della Magna Grecia” hanno programmato per il prossimo 22 aprile, alle ore 21.00, un concerto a palazzo S. Chiara. L’evento inaugurerà la “stagione concertistica 2022” della città, attesissima da tutta la cittadinanza.



In tale data suonerà il più celebre violoncellista italiano, Giovanni Sollima, il quale sarà in concerto con la pianista Carlotta Maestrini.

Come racconta l’amministrazione comunale, «vivace e al tempo stesso dolce e malinconico è il programma che abbiamo stilato, e spazierà da Beethoven a musiche dello stesso Sollima. L’artista vanta il primato di essere il compositore italiano più eseguito al mondo».



Il Comune di Tropea ci tiene poi a precisare che questo sarà il primo di una lunga serie di concerti che «allieteranno le serate tropeane fino al prossimo Natale».