L’attrice si esibirà al cinema moderno durante la serata finale della rassegna promossa da Fughe Organizzate-Accademia e dalla scuola di teatro del Sistema bibliotecario

Attesissimo l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale “Fughe di primavera”, promossa da Fughe Organizzate-Accademia e scuola di teatro del sistema bibliotecario vibonese, che sarà giovedì 31 marzo, alle 21:00, presso il Teatro Cinema Moderno di Vibo Valentia. La rassegna sarà conclusa da Emanuela Grimalda, uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano (in cinema come in teatro), notoriamente apprezzata nelle fiction di successo. Domani sera porterà in scena un monologo divertente e “sfacciato”, dal titolo “Dio è una signora di mezza età”. Si attendono molte presenze, considerando quanto la rassegna, a partire dal suo esordio, sia stata seguita ed apprezzata dal pubblico locale.



Ecco un passo del monologo: «Ma se Dio fosse una donna? Quali sarebbero i suoi miracoli? Senz’altro trovare un asilo nido, mettere assieme la carriera di magistrato e la cagarella dei figli, entrare in un autobus con un passeggino all’ora di punta. Perché questi sono i miracoli, altro che camminare sull’acqua!». Già da questo passo si evince benissimo la particolare ironia e la profonda sensibilità dell’attrice. Come evidenziato in una nota stampa, infatti, «Emanuela Grimalda, nel surreale e divertente monologo da lei scritto e interpretato, immagina un dio con i pensieri, le preoccupazioni e le insicurezze da donna e alle prese con le preghiere femminili.»