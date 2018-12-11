Fervono i preparativi per l’evento promosso dall’associazione di commercianti Stella Polare in piazza Satriani con diverse attrattive per i bambini

Grande attesa a Vibo Marina per l’evento “Aspettando il Natale“, in programma sabato 15 dicembre, in Piazza Satriani a partire dalle ore 16. L’evento, al cui interno sarà ospitata la “Sagra del dolce e della friggitoria” è organizzato dall’associazione di commercianti Stella Polare, realtà sempre attenta e vicina alla cittadinanza, non muova a manifestazioni di questa natura, e gode del patrocinio del Comune di Vibo Valentia. Non solo buon cibo ma anche tanto intrattenimento, soprattutto per i più piccoli, con spettacoli del cerchio magico, trampolieri, mangiafuoco, clown, trucca-bimbi, baby-dance, Minnie&Topolino ed animazione con Felice Napoleone e Michela Apa. Gli addobbi della piazza saranno caratterizzati da palloncini artistici a cura di Ivana e Francesca Lo Muto. Un appuntamento da non perdere, quindi, che fa la prologo alle festività più attese dell’anno.