La magica atmosfera del Natale rivive grazie ai dipinti dell’artista di origini brasiliane da anni residente nella frazione portuale

«O Coronavirus nào irà ter o predominio da esperança de un mundo melhor (Il Covid non prenderà il sopravvento sulla speranza di un mondo migliore)». Questo il messaggio di speranza, espresso nella musicale lingua portoghese, dall’artista Vianarte Merari, che ha guidato i suoi giovani allievi nella realizzazione dei coloratissimi dipinti natalizi che da ieri abbelliscono l’aiuola posta sul lungomare di Vibo Marina. All’iniziativa hanno aderito anche diversi cittadini che, con il loro generoso contributo, hanno reso possibile la realizzazione dell’idea portata avanti con creatività e positività.

Merari Viana da Silva, conosciuta come Vianarte, è un’artista nata in Brasile ma che ormai da oltre trent’anni vive a Vibo Marina, dove ha trovato l’ispirazione per avviare la sua bottega d’arte, un laboratorio frequentato in special modo da ragazzi in disagiate condizioni economiche ma desiderosi di apprendere l’arte del dipingere. Senza aiuti, pubblici o privati, Viana porta avanti la sua “mission”, in cui crede fermamente: contribuire a rendere più viva, vitale, vivibile, facendone risaltare la bellezza, la cittadina in cui ha scelto di trascorrere la propria esistenza. Merari non è nuova a questo tipo di iniziative e sono diverse le occasioni in cui ha avuto modo di donare, gratuitamente, la propria attività artistica alla cittadina che l’ha adottata ormai da diversi anni. Come, ad esempio, quando ha eseguito allegre decorazioni floreali dipinte sulle fioriere del corso principale del centro portuale o quando ha esposto pannelli dipinti a mano sulle ringhiere del lungomare. Spesso le idee sono come le scintille, si accendono una con l’altra.

Questa volta è stata scelta la Natività, come simbolo di speranza per il mondo. Un indovinato mix di arte e impegno sociale per far vivere la magica atmosfera del Natale anche in un periodo di forte difficoltà. Nel buio, anche la luce di una piccola candela può arrivare lontano.