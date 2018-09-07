<p>Si concludono domani 8 settembre, le <strong>tre serate di musica nel centro storico</strong> di Vibo Valentia. L’ appuntamento alle<strong> 21.30 con tre concerti</strong> in contemporanea: Via Roma, <strong>scalinata della Cerasarella</strong>, con il ” 4 Two” (Alessandra Chiarello alla voce e Mario D’Ambrosio al basso); in <strong>piazza Michele Morelli</strong> toccherà invece all’ Aga trio con Alessandro Marzano, Andrea Mellace e Natuccio; mentre in <strong>piazza Diaz</strong> si esibirà il ” Doc 2″ con il percussionista Massimo Russo e il pianista-tastierista Vincenzo Mirabello a concludere le esibizioni. L’evento è stato organizzato grazie al patrocinio del Comune di Vibo Valentia che, con l’assessorato alle attività produttive guidato dall’assessore Francesco Pascale, ha deciso di sostenere questa iniziativa. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28755"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>