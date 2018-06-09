L’evento mira a sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’inclusione sociale. Previste varie attività, dall’ippoterapia al fitness

L’associazione di volontariato uMani e l’associazione Vivendo con il patrocinio di Fenimprese, promuovono l’iniziativa “Vivendo umani”, in programma il prossimo 14 giugno, dalle 17 alle 21, al Parco delle Rimembranze di Vibo Valentia. Si tratta di una giornata di solidarietà ad ingresso gratuito, voluta dai promotori per sensibilizzare la cittadinanza ai temi dell’inclusione sociale. Nel corso della giornata saranno proposte attività di animazione, truccabimbi, giochi gonfiabili, ippoterapia, zucchero filato e pop corn, laboratori didattici, esibizioni e fitness.