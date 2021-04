La Camera di commercio di Vibo promuove sei webinar per lo sviluppo delle imprese

Formazione, innovazione, competitività: sono queste parole chiavi su cui punta la Camera di Commercio di Vibo Valentia per sostenere l’operatività delle imprese, soprattutto in questo momento di particolari criticità, e il loro sviluppo in un mercato sempre più dinamico e tecnologico.

L’Ente camerale vibonese, infatti, nell’ambito del progetto nazionale “Eccellenze in Digitale”, proposto da Unioncamere con Google, e delle attività del PID (Punto Impresa Digitale), ha in fase di realizzazione un ciclo di sei webinar riservati alle imprese del territorio, nonché a lavoratori/studenti/giovani -potenziali imprenditori– interessati a conoscere e/o approfondire strumenti e tecniche digitali per migliorare conoscenze e performance professionali.

La partecipazione ai webinar è gratuita. Modalità, termini e moduli per l’iscrizione sono presenti nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale www.vv.camcom.it, nell’home page- sezione News.

I primi tre webinar si svolgeranno nel prossimo mese di maggio secondo il seguente calendario: giovedì 6 maggio, ore 15:00-17:00, con docente Francesco Berni si parlerà, tra l’altro, di come sia sempre più urgente e strategico predisporre e/o ottimizzare il proprio presidio digitale, di come creare da zero il proprio sito web oltre che aprire focus su uno strumento particolare, il G My Business e sulle piattaforme che offrono tale opportunità (Wix®, Register.it, Italiaonline,etc.), nonché sui fondamenti di SEO e le modifiche più recenti legate a performance e usabilità; giovedì 13 maggio, stesso orario, con Cristina Magni, saranno considerati “I social per il business: scegliere strategie e strumenti in modo utile, imparare l’uso dei principali (Facebook e Instagram)” con richiami a casi reali e best practices per poi giovedì 27 maggio, dalle 15:00 alle 17:00, focalizzare l’intervento su come scegliere e usare ulteriori canali social quali TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, YouTube.

«Il Web marketing – dice il commissario della Camera di Commercio di Vibo Valentia, Sebastiano Caffo – è oramai fondamentale sia nella creazione come nella gestione di un’azienda. Essere competitivi sul mercato, incrementare il proprio business e i propri clienti non può prescindere dalle nuove tecnologie e dai canali social e, dunque, da una formazione continua sul loro migliore utilizzo per creare una visibilità funzionale, unica e originale, fortemente identificativa dell’impresa e dei valori a cui si ispira, della qualità dei prodotti e/o dei servizi, delle nuove offerte e dei nuovi programmi imprenditoriali, così da consolidare reputazione e implementare fidelizzazione».

«La Camera di Commercio di Vibo Valentia – sottolinea il segretario generale, Bruno Calvetta – tiene costantemente monitorate le esigenze delle imprese locali per predisporre gli interventi più idonei a soddisfare le loro esigenze di operatività, anche per quanto riguarda l’internazionalizzazione. Conoscenza e formazione sono fondamentali per affrontare la dinamicità dei mercati e, oggi, ancor di più per superare criticità nuove e inaspettate. Con questo ciclo di webinar vogliamo sostenere proprio l’innovazione delle nostre imprese, offrendo nuove prospettive e opportunità».

Maggiori informazioni possono essere assunte via mail promozione@vv.camcom.it o consultando il sito www.vv.camcom.it – banner PID Punto Impresa Digitale.