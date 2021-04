Italo potenzia la presenza in Calabria, quattro nuovi collegamenti con sosta a Vibo-Pizzo

A partire dal prossimo 27 maggio nuovi servizi lungo la tratta Reggio Calabria-Torino/Milano per un totale di sei corse giornaliere

Italo potenzia i suoi collegamenti e in vista dell’estate aggiungerà servizi lungo la linea Torino/Milano-Reggio Calabria. A partire dal 27 maggio, ai due servizi attuali, se ne andranno ad aggiungere altri quattro: arrivando a sei collegamenti al giorno e sarà riattivata anche la stazione di Scalea.

In partenza da ReggioCalabria, oltre a quello già esistente delle 07:28 con destinazione Torino, ci saranno due nuovi servizi: uno che parte alle 13:28 con arrivo alle 23:20 a Milano ed un altro in partenza da ReggioCalabria alle 17:37 con arrivo a Roma alle 23:30.

Altri due nuovi servizi anche sulla direttrice NordSud con la partenza da Roma alle 6:00 del mattino con arrivo a ReggioCalabria alle 11:50 e alle 13:25 da Torino con arrivo a ReggioCalabria alle 00.07 che andranno ad aggiungersi al servizio già esistente in partenza da Milano alle 06:40.

«Crescono non solo i servizi ma anche le città collegate grazie al network di Italo – si legge in una nota -, infatti dal 13 giugno si aggiungerà la stazione di Maratea, la prima tappa di Italo in Basilicata. Grazie all’aggiunta di Maratea i viaggiatori di Italo avranno l’opportunità di visitare i tratti più suggestivi della Basilicata e del Golfo di Policastro. Un’offerta sempre più ampia con la possibilità di raggiungere numerose mete turistiche, infatti fanno parte della Torino-Reggio Calabria anche le stazioni di Agropoli Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia-Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni».