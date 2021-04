Vibo, “Negozi aperti il Primo Maggio”: Federmoda Confcommercio aderisce alla campagna nazionale

L'iniziativa darà l'occasione, in questo giorno di festa, di accogliere i clienti all'interno attività commerciali, sempre in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid

Il presidente di Federmoda Confcommercio Vibo Valentia, Antonella Petracca, informa che la federazione aderisce alla campagna nazionale per l’apertura al Primo Maggio dei negozi di moda, tessile, abbigliamento, calzature, accessori, pelletterie e articoli sportivi, in zona gialla e arancione, con l’obiettivo principale di promuovere il lavoro, dopo i tanti giorni di chiusura, dovuti alla pandemia.

L’iniziativa darà l’occasione, in questo giorno di festa, di accogliere i clienti all’interno attività commerciali, sempre in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. L’iniziativa non riguarderà i negozi in zona rossa e all’interno dei centri commerciali, la cui apertura è impedita dai Decreti.