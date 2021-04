Rigenera Italia: 5,4 milioni di euro per i Comuni vibonesi

L’annuncio del parlamentare cinquestelle Riccardo Tucci. Investimenti per sostenibilità e manutenzione pubblica nel 2021. Ecco gli stanziamenti comune per comune

«5,4 milioni di euro. Questa la cifra destinata ai Comuni della provincia di Vibo Valentia dalla misura “Futuro in Comune” del progetto “Rigenera Italia” che finanzia le amministrazioni locali per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. L’iniziativa prende le mosse dalla cosiddetta “norma Fraccaro”, dal nome del parlamentare 5 stelle Riccardo Fraccaro ideatore del progetto. Le risorse, per un ammontare complessivo di un miliardo di euro, possono essere utilizzate per interventi territoriali da avviare entro il 15 settembre quali, tra gli altri, il rifacimento di strade, la manutenzione di edifici pubblici e scuole, la realizzazione o il completamento di piste ciclabili, l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’ammodernamento di caldaie in edifici pubblici, l’abbattimento di barriere architettoniche».

Lo rende noto il deputato del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, che prosegue: «È fondamentale che i sindaci della provincia di Vibo utilizzino nel migliore dei modi i fondi previsti dalla norma, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e in vigore dal 2019. Il provvedimento “Rigenera Italia” è un’occasione straordinaria per incidere sul territorio e migliorare la qualità di vita dei cittadini».

«Nel 2021 – evidenzia il parlamentare – vengono destinati 100mila euro ai Comuni fino a 5mila abitanti, 140mila a realtà tra 5mila e 10mila unità, 180mila alle amministrazioni con una popolazione compresa tra i 10mila e i 20mila abitanti. La norma stanzia, inoltre, 260mila euro per i Comuni territoriali tra i 20mila e i 50mila abitanti (tra i quali la città di Vibo Valentia), per andare poi ai tre scaglioni superiori: 340mila euro per le città fino a 100mila abitanti, 420mila per quelle tra 100mila e 250mila abitanti e mezzo milione di euro per tutti i Comuni con più di 250mila abitanti».

«La transizione ecologica è un percorso necessario che coinvolge attivamente i Comuni. Grazie a questi fondi abbiamo la possibilità di aprire nuovi cantieri sostenendo l’economia locale: è il momento di accelerare», conclude Tucci.

Di seguito le cifre specifiche per ogni comune della nostra provincia:

Acquaro 100.000,00 euro

Arena 100.000,00 euro

Briatico 100.000,00 euro

Brognaturo 100.000,00 euro

Capistrano 100.000,00 euro

Cessaniti 100.000,00 euro

Dasà 100.000,00 euro

Dinami 100.000,00 euro

Drapia 100.000,00 euro

Fabrizia 100.000,00 euro

Filadelfia 140.000,00 euro

Filandari 100.000,00 euro

Filogaso 100.000,00 euro

Francavilla Angitola 100.000,00 euro

Francica 100.000,00 euro

Gerocarne 100.000,00 euro

Ionadi 100.000,00 euro

Joppolo 100.000,00 euro

Limbadi 100.000,00 euro

Maierato 100.000,00 euro

Mileto 140.000,00 euro

Mongiana 100.000,00 euro

Monterosso Calabro 100.000,00 euro

Nardodipace 100.000,00 euro

Nicotera 140.000,00 euro

Parghelia 100.000,00 euro

Pizzo 140.000,00 euro

Pizzoni 100.000,00 euro

Polia 100.000,00 euro

Ricadi 100.000,00 euro

Rombiolo 100.000,00 euro

San Calogero 100.000,00 euro

San Costantino Calabro 100.000,00 euro

San Gregorio d’Ippona 100.000,00 euro

San Nicola da Crissa 100.000,00 euro

Sant’Onofrio 100.000,00 euro

Serra San Bruno 140.000,00 euro

Simbario 100.000,00 euro

Sorianello 100.000,00 euro

Soriano Calabro 100.000,00 euro

Spadola 100.000,00 euro

Spilinga 100.000,00 euro

Stefanaconi 100.000,00 euro

Tropea 140.000,00 euro

Vallelonga 100.000,00 euro

Vazzano 100.000,00 euro

Vibo Valentia 260.000,00 euro

Zaccanopoli 100.000,00 euro

Zambrone 100.000,00 euro

Zungri 100.000,00 euro