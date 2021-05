Maierato, quasi 2 milioni di euro di finanziamenti per la messa in sicurezza di via Popilia

Un importante finanziamento destinato alla viabilità è stato ottenuto dal Comune di Maierato. Fondi per 1 milione e 970mila euro vengono accordati per lavori di messa in sicurezza della via Popilia. Si tratta dell’antica strada Roma-Reggio Calabria, detta anche “strada dei francesi”, sita nel territorio comunale nel tratto zona Industriale e località Scrisi-Pizzillo. La notizia è stata confermata dal Comune guidato dal sindaco, Giuseppe Rizzello attraverso un post social sulla pagina dell’ente.

Il progetto

Il progetto, informano gli amministratori, ha come finalità quella di porre in essere significativi interventi di messa in sicurezza del tratto stradale e quindi garantire il facile raggiungimento delle numerose aziende agricole. Ma non solo. Il suo ripristino consentirà di valorizzare i collegamenti con le locali strutture turistico-ricettive e il sito archeologico “Rocca Angitola”.