Il viceministro alle Infrastrutture in visita alla Camera di Commercio di Vibo

Mobilità sostenibile e sviluppo della portualità per la competitività delle imprese e per la crescita economica e sociale della Calabria e dei singoli territori. Questi gli argomenti al centro dell’incontro che si terrà alla Camera di Commercio di Vibo Valentia venerdì 4 giugno alle ore 15:30, tra il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli, i commissari degli enti camerali di Vibo Valentia-Catanzaro-Crotone – rispettivamente Sebastiano Caffo, Daniele Rossi, Alfio Pugliese – il commissario ad acta per l’accorpamento degli enti medesimi, Bruno Calvetta.

“Ora che la sfida per la ripresa economica e produttiva è aperta e che le opportunità di crescita appaiono reali, tale occasione di confronto tra l’esponente di Governo e i massimi rappresentanti istituzionali degli enti economici calabresi è quanto mai importante ai fini di riprogrammare interventi strategici e sostenibili, anche – spiega la Camera di Commercio di Vibo – in funzione di coperture finanziarie oggi più agevoli per disponibilità di fondi nazionali ed europei. Esaminando le criticità esistenti – conclude la Camera di Commercio – e valutando soluzioni per superarle si potrà così trovare il modo di dare valore a risorse importanti per lo sviluppo locale, come per quello regionale, fornendo inoltre un contributo valido e fattivo anche alla ripresa economica del sistema Paese”.