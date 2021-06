Pizzo, approvati i progetti per lavori di adeguamento sismico in due scuole

Si tratta degli edifici scolastici siti in via Nazionale e via Martiri d’Ungheria. Le somme previste per le attività ammontano rispettivamente a un milione e 400mila euro

Approvate le progettazioni definitive-esecutive relative allo adeguamento sismico di due scuole di Pizzo. Si tratta in particolare degli edifici scolastici siti in via Nazionale e via Martiri d’Ungheria. Le somme previste per i lavori ammontano rispettivamente a 1.015,018,48 e 400.000 euro. La notizia viene confermata anche sulle pagine social del Comune, in risposta alle richieste di notizie pervenute dai genitori degli studenti.

Il finanziamento

I fondi ottenuti – viene precisato infine nella nota dell’ente – sono frutto della partecipazione del Comune ad un avviso pubblico del marzo 2018 del Ministero dell’ istruzione, riservato agli enti locali per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento sismico.