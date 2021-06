Turismo, il ministro Garavaglia martedì a Tropea: incontrerà gli albergatori

Su invito di Federalberghi, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia martedì prossimo sarà a Tropea per dedicare un’intera giornata alla Calabria e per presentare l’estate 2021. Ne dà notizia Federalberghi Calabria con una nota. «Sono particolarmente contento – afferma il presidente Fabrizio D’Agostino –, è il momento giusto per mettere al centro dell’incoming internazionale la Calabria, con tutte le sue potenzialità. Faremo toccare con mano le nostre bellezze e soprattutto affrontare la ripartenza nel settore dell’hospitality del post Covid».

Il ministro Garavaglia, il presidente ff della Regione Nino Spirlì, l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso e il sindaco di Tropea Giovanni Macrì incontreranno gli albergatori e gli operatori del turismo calabrese. L’appuntamento è fissato per giorno 22 alle ore 16 a Palazzo Santa Chiara, ove è collocato il Museo del Mare con due interessanti sezioni su paleontologia e biologia marina.