Dal porto di Vibo Marina riattivati i collegamenti in motonave con le Eolie

Dal porto di Vibo Marina sono stati riattivati i collegamenti verso le isole Eolie con le motonavi della compagnia “Savadori navigazione”. Ne dà notizia una nota stampa.

A partire dai primi giorni di luglio, non solo da Tropea é possibile raggiungere l’arcipelago per eccellenza, ma anche dal porto vibonese. I mezzi navali della compagnia di navigazione vibonese collegano ora la penisola calabra con Vulcano, Lipari, Panarea e, la più gettonata, Stromboli. Così i due principali scali del litorale vibonese, Vibo Marina e Tropea, sono ormai pronti per affrontare al meglio la stagione turistica appena iniziata.

«Il nostro primo obiettivo – rende noto la compagnia – non é solo quello di incentivare il turismo di prossimità, ma anche e soprattutto quello di puntare sul turismo estero favorendo acquisti di prodotti tipici made in Calabria a beneficio di aziende locali che, a loro volta, creano in loco posti di lavoro. La speranza – si evidenzia infine – è quella di creare un indotto di lavoro che possa finalmente far fiorire l’economia della nostra meravigliosa terra».