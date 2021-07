Ricadi, il Comune cerca tre volontari per la promozione del museo

Il Comune di Ricadi cerca tre giovani volontari per la promozione del patrimonio museale cittadino. La notizia è contenuta in un avviso diramato dall’ente. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 19 luglio, ore 14.00.

La promozione del patrimonio museale

Il servizio riguarda il MuRi, il Museo civico di Ricadi e verrà svolto nel mese di agosto. È previsto – si legge nel documento – un rimborso spese mensile di 380 euro nonché una assicurazione contro gli infortuni. Le attività – si fa rilevare – si svolgeranno cinque giorni a settimana, per 4 ore al giorno. Il Museo accoglierà ospiti anche nel fine settimana e durante le festività. I volontari dovranno occuparsi di comunicazione museale e servizio accoglienza.

Chi può aderire

La selezione è rivolta a tutti giovani, anche stranieri, maggiorenni. Limite d’età è fissato ai 35 anni alla data di presentazione della domanda. Chi ha rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con il Comune di Ricadi viene escluso a priori dalla selezione. Al termine della procedura, verrà resa nota sul sito dell’ente la graduatoria con l’elenco dei candidati ritenuti idonei.