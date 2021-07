Il primo spumante calabrese da Zibibbo viene dal Vibonese: lo produce un giovane di Tropea -VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

*di Saverio Caracciolo

Come dice l’attore Travis Fimmel, «è giusto navigare con la speranza e con il coraggio, ma è ancora meglio navigare con la conoscenza». Un aforisma che si adatta alla perfezione a Mario Romano, giovane tropeano che prima di ritornare nella sua terra d’origine ha navigato in vari continenti. L’amore per la Calabria lo ha portato a riscoprire le vecchie identità e le tradizioni degli abitanti locali, a cui ha unito una grande passione per il vino.

Nel 2012 ha iniziato il suo percorso di studio sulle produzioni vitivinicole, arrivando a produrre del vino per la prima volta nel 2017. La svolta, però, è arrivata l’anno successivo, nel 2018, quando ha iniziato a produrre un qualcosa di nuovo in Calabria: applicando alcune tecniche antiche di coltivazione e trasformazione, ha ottenuto la prima spumantizzazione del metodo classico da Zibibbo, un vitigno autoctono che va dalla zona di Pizzo e si estende per tutta la Costa degli Dei.

Ma non è finita qui: con alcuni colleghi produttori del luogo, Mario sta lavorando all’ottenimento del marchio Igp per la tutela dei prodotti vitivinicoli del territorio.