Comune di Ricadi, i sindacati: «Totale disinteresse alle istanze dei dipendenti»

Si è svolto stamane in Prefetturadi Vibo Valentia, alla presenza del viceprefetto Roberto Micucci, del segretario del Comune di Ricadi, Filippo Potenza, e delle rappresentanze sindacali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, rispettivamente Luciano Contartese, Antonino D’Aloi e Domenico Pafumi, il tentativo di conciliazione e raffreddamento relativo allo stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Ricadi, determinatosi per via della mancata applicazione della contrattazione decentrata integrativa relativa agli anni 2017/2018/2019/2020/2021. «Nostro malgrado – spiegano i sindacati – l’incontro, si è concluso con esito negativo, in quanto non sono state soddisfatte le richieste dei sindacati e le legittime aspettative dei dipendenti, anche se il presidente della delegazione trattante si è reso disponibile ad un ulteriore incontro per provare a rintracciare una soluzione adeguata. Come sindacati di categoria, però, riteniamo comunque abbastanza indicativa la totale assenza della parte politica, ovvero il primo cittadino e il responsabile dell’ufficio finanziario, cosa che valutiamo negativamente come un chiaro atteggiamento di totale disinteresse verso le legittime istanze dei dipendenti comunali. Come sindacati, dunque, non intendiamo in alcun modo indietreggiare su questo terreno e continueremo a portare avanti questa battaglia in nome dei diritti e dei dovuti riconoscimenti per il personale del Comune di Ricadi».