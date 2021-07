Tropea cipolla party, i momenti salienti della terza edizione su LaC Tv: VIDEO

Lo speciale televisivo dedicato alla tre giorni di eventi per celebrare la Rossa di Calabria: le presentazioni, gli show di cucina e la serata di premiazione

Andrà in onda oggi alle 15.00 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, lo speciale televisivo dedicato alla terza edizione del Tropea Cipolla Party, la tre giorni di eventi che ha proiettato il “borgo dei borghi” e la Calabria sui principali tg nazionali e tenuto migliaia di curiosi ed appassionati della cucina gourmet incollati sulle principali piattaforme social per carpire i segreti dei grandi chef ospiti della kermesse: Riccardo Sculli, Igles Corelli, Andrea Mainardi e Gennaro Esposito.

La manifestazione, i cui momenti salienti sono stati ripresi dalle telecamere di LaC Eventi, sono culminati con le premiazioni durante la serata di gala. La maschera apotropaica realizzata dal maestro orafo crotonese Michele Affidato, simbolo di protezione e fortuna, oltre che ai rappresentanti e protagonisti di questa speciale edizione, è andata anche al cocktail “il Conte in Calabria”, proposta per il contest Cocktail Challenge, di Maria Grazia Dragone e, per il contest dedicato alla ristorazione, al Ristorante La Lamia di Antonio La Torre.