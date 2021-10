Filadelfia, registro delle competenze professionali: pubblicato l’Avviso

Il Comune di Filadelfia ha pubblicato nei giorni scorsi un Avviso con il quale rende noto la creazione di un apposito registro delle competenze professionali. Il progetto è finalizzato all’individuazione di assistenti familiari, assistenti domiciliari, operatori socio sanitari, operatori socio assistenziali, educatori professionali, assistenti educativi, psicologi, fisioterapisti e logopedisti. [Continua in basso]

Il registro – lo ricordiamo – è attuato dall’Ambito territoriale di Vibo Valentia (di cui il Comune di Filadelfia fa parte unitamente ad altri 14 enti locali del Vibonese, tra cui quello del capoluogo di provincia che è anche ente capofila) allo scopo di costituire un elenco, suddiviso per professionalità e mansioni, che consenta, ai soggetti attuatori dei diversi progetti e per eventuali esigenze dello stesso Ambito, la possibilità di acquisire le figure necessarie per l’esecuzione o l’implementazione delle loro attività progettuali. L’Avviso pubblicato dal Comune di Filadelfia non ha termini di scadenza, la domanda d’iscrizione nel registro delle competenze professionali potrà essere aggiornata ogni semestre a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, senza che lo stesso venga pubblicato nuovamente. L’avviso e la domanda possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune.