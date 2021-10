Contratto di sviluppo per la Calabria, i sindaci delle Preserre fanno il punto

Domenica prossima, 24 ottobre, alle ore 15,30, si svolgerà un importante incontro presso la sala consiliare del Comune di Soriano Calabro tra il sottosegretario per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci e i sindaci del comprensorio delle Preserre per un confronto sul Contratto istituzionale di sviluppo per la Calabria, che è entrato nella sua fase operativa. Oltre al primo cittadino di Soriano Vincenzo Bartone saranno presenti anche Giuseppe Barilaro (Acquaro), Antonino Schinella (Arena), Raffaele Scaturchio (Dasà), Vitaliano Papillo (Gerocarne), Vincenzo Caruso (Pizzoni), Sergio Cannatelli (Sorianello) e Vincenzo Massa (Vazzano). [Continua in basso]

«L’amministrazione comunale continua a dedicare energie ed adoperarsi per lo sviluppo e il rilancio dell’intero territorio delle preserre. Questa occasione di confronto rappresenta un importante momento di ascolto e scambio per favorire lo sviluppo del territorio calabrese», si legge in una breve nota dell’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Vicenzo Bartone.