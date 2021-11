Fit-Cisl Vibo, il sindacato di categoria avvia il percorso congressuale

Con l’assemblea costitutiva della Sas (Struttura aziendale sindacale) presso la Sdm-Trasporti si è avviato il percorso congressuale della Fit-Cisl di Vibo Valentia. Soddisfatto si è detto il segretario del presidio provinciale di categoria Adolfo Nerelli per la «grande partecipazione degli associati a testimonianza del grado di fiducia dei lavoratori per il nostro sindacato. Nonostante le difficoltà – ha aggiunto il sindacalista – quello appena trascorso è stato per noi un anno di fortissimo impegno di responsabilità, durante il quale abbiamo rappresentato un importante punto di riferimento per i lavoratori. Il percorso virtuoso iniziato da tempo con l’azienda Sdm-Trasporti con la sottoscrizione, anche di un contratto integrativo di secondo livello, dimostra che il lavoro di concertazione avviato dal nostro sindacato ha creato l’effettiva sinergia tesa a migliorare – ha concluso Nerelli – il benessere dei lavoratori, salvaguardo allo stesso tempo, la stabilità dell’azienda».

Sono risultati eletti i lavoratori Giuseppe Virdò, Domenico Brogna e Andrea Galati. Giuseppe Virdò è stato confermato alla guida della Struttura aziendale del sindacato.