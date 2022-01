Comune di Vibo Valentia, al via la consegna dei buoni spesa alimentari

I beneficiari dovranno recarsi presso la sede della Prociv Augustus in via delle Clarisse. Ecco dove si potranno spendere

Il Comune di Vibo Valentia a partire da oggi 3 gennaio e nei giorni a seguire erogherà i buoni spesa alle famiglie in stato di bisogno che, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, versano in condizioni di difficoltà economica, anche temporanea. Potranno riceverli coloro che hanno presentato valida domanda e si trovano nelle condizioni stabilite dall’Avviso pubblicato lo scorso 27 ottobre, con le risorse messe a disposizione dal cosiddetto Decreto “Sostegni bis”.

I buoni spesa

L’emissione dei buoni avverrà in forma cartacea con consegna diretta agli interessati nei punti di accesso appositamente individuati a Vibo Centro e Frazioni, in base alla residenza o domicilio dichiarati. Il servizio di distribuzione sarà reso grazie alla collaborazione e supporto prestato dall’Associazione di protezione civile Augustus Vibo Valentia.

Si parte dalle ore 15,00 alle ore 18,00, con consegna presso la sede della Prociv Augustus, in Via delle Clarisse, per i beneficiari residenti o domiciliati a Vibo Centro, in ordine alfabetico per cognome dalla A alla E. I buoni saranno spendibili nei centri aderenti. Ecco l’elenco fornito dal Comune.