Federmoda plaude alla nomina di Nusdeo: «necessario un cambio di passo»

La referente provinciale di Federmoda Antonella Petracca, dà ufficialmente il benvenuto al neo Commissario di Confcommercio Salvatore Nusdeo.

«Ritenendo che la sua candidatura sia stata molto ponderata- afferma – essendo che la sede di Confcommercio Calabria Centrale Area Territoriale di Vibo Valentia è da tanto, molto, troppo tempo commissariata. Pertanto certamente nominato con criteri, per la sua professionalità, serietà, formazione per la quale avrà certamente collezionato tali e tante esperienze nel settore, che le consentiranno di traghettarci – prosegue Antonella Petracca – in men che non si dica, verso elezioni democratiche del Presidente».

La referente di Federmoda auspica l’attuazione di «un necessario cambio di passo a salvaguardia e a tutela dei nostri associati, contribuendo alla loro formazione ed accompagnandoli verso l’innovazione e la digitalizzazione indispensabile al tempo di oggi».

Alla richiesta da parte del Commissario Nusdeo di essere supportato ed affiancato, la categoria Federmoda «dichiara la massima disponibilità e collaborazione, con l’auspicio – conclude Antonella Petracca – di una proficua collaborazione».