Le eccellenze vibonesi a Expo Dubai: la Camera di commercio seleziona imprese

La Camera di Commercio di Vibo Valentia punta a portare le eccellenze del proprio territorio all’Expo di Dubai. A tal fine ha avviato una selezione di imprese da lanciare sul mercato arabo.



«Expo Dubai 2022 spinge l’internalizzazione delle imprese verso i mercati medio-orientali, ricchi e attenti alle eccellenze del Mady in Italy. La Camera di Commercio di Vibo Valentia nel monitorare le opportunità più convenienti per le imprese del nostro territorio non perde questa importante occasione per dare al sistema produttivo locale nuove prospettive di business e di commercializzazione dei prodotti locali – è scritto in un comunicato dell’ente camerale vibonese -. A tal fine è stato pubblicato un avviso di selezione per le imprese interessate all’azione promozionale avviata per coinvolgere agenti, rappresentanti, distributori, intermediari professionali operanti negli Emirati Arabi Uniti e/o negli altri Paesi del Golfo in grado di collegare i prodotti delle imprese calabresi, ed in particolare di quelli vibonesi, al mercato medio-orientale e/o a quelli connessi e con i quali ci si propone di pervenire alla stipula di accordo di rappresentanza, distribuzione o di intermediazione commerciale, sia pure di tipo esplorativo o preliminare». [Continua in basso]

L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Vibo ed è rivolto, nello specifico, alle micro, piccole e medie imprese dei seguenti settori: sistema casa/arredo (edilizia, design d’arredo, illuminotecnica), agroalimentare, turismo, luxury. I termini di presentazione della domanda, secondo criteri e modulistica di cui all’avviso, scadono alle ore 23:00 del 24/01/2022.

«È una buona opportunità per le nostre imprese – afferma il commissario dell’ente camerale vibonese Sebastiano Caffo – per posizionare in un mercato fortemente dinamico e attento alla bellezza e alla qualità, i prodotti delle nostre imprese e, complessivamente l’offerta del nostro territorio che, quanto ad eccellenza sono sicuramente in grado di essere attrattivi e all’altezza di una domanda particolarmente precisa ed esigente».

«Un’iniziativa tanto più interessante – aggiunge il segretario generale Bruno Calvetta – perché articolata in varie e diversificate fasi, in cui le imprese troveranno vantaggi di promozione, anche attraverso varie piattaforme digitali, di incontri diretti con i potenziali buyers, come di commercializzazione dei prodotti grazie agli accordi di partnership previsti dal progetto, sempre e comunque con il supporto e l’affiancamento dei soggetti istituzionali, tra cui appunto la Camera di Commercio, promotori dell’iniziativa».