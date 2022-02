Fondo nuove competenze, Tucci (M5s): «Oltre 5mila lavoratori coinvolti»

L’esponente pentastellato: «Lo strumento di politica attiva creato dal Movimento si sta rivelando fondamentale per accompagnare la ripresa»

«Il Fondo nuove competenze, lo strumento di politica attiva creato dal Movimento 5 stelle nel 2020 con l’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, si sta rivelando fondamentale per accompagnare la ripresa tanto a livello nazionale (oltre 375mila i lavoratori coinvolti nel 2021) quanto locale». Lo afferma in una nota il deputato in Commissione Lavoro del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci.

«Nella nostra Regione- aggiunge Tucci – lo scorso anno sono state 198 le aziende che hanno beneficiato di questa misura, per un totale di 4.496 mila lavoratori coinvolti e 895.987 ore di formazione. Numeri molto importanti che testimoniano come, oggi più che mai, la formazione e l’aggiornamento delle competenze costituiscano pilastri imprescindibili, anche e soprattutto nell’ottica di accompagnare e agevolare la transizione ecologica e quella digitale».

Secondo l’analisi del pentastellato «Grazie a ulteriori risorse europee e nazionali, anche nel 2022, 204 aziende e 5.303 lavoratori del nostro territorio potranno usufruire del Fondo. Tanto è stato fatto, tanto altro resta da fare. Ma ciò comprova la bontà dell’operato del presidente Conte e del M5s al governo».