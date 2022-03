Pizzo, mercato settimanale nel mirino della commissione: lotta all’evasione e nuovo bando

Recupero dei tributi arretrati e un bando pubblico per la definitiva assegnazione dei box all’interno del mercato settimanale del giovedì. È quanto chiede di fare la terna commissariale al Comune di Pizzo ai responsabili dell’Area Tributi, Isabella Scordamaglia, della Stazione unica appaltante, Nico Donato e della Polizia municipale Giulio Dastoli, ai quali è stata indirizzata apposita missiva. La lettera – sottoscritta da Antonio Reppucci, Giuseppe Di Martino e Antonio Corvo – è stata inviata per conoscenza anche al segretario generale di Palazzo San Giorgio Domenico Libero Scuglia e al sovraordinato Francesca Dato. [Continua in basso]

Nella loro lettera, dunque, i commissari fanno presente che «con note, rispettivamente del 25 e 27 gennaio scorsi, del 3 febbraio e dell’1 marzo, il sovraordinato ha fornito una dettagliata e articolata descrizione del Mercato settimanale del giovedì, che registrava una presenza media di circa 70 operatori (settori alimentari e non alimentari, spuntisti, abusivi). L’attività espletata – si legge nel testo della missiva della terna commissariale – costituisce presupposto ineludibile per pervenire, entro breve tempo, ad una ottimale disciplina e regolamentazione dell’attività mercatale, garantendo l’ordinario pagamento delle somme dovute al Comune per l’occupazione degli spazi pubblici, con la puntuale ricostruzione delle posizioni di ogni singolo utente, verificandone l’effettiva presenza ed esercizio dell’autorizzazione, anche ricorrendone i presupposti, con la emissione dei provvedimenti di interdizione dell’accesso a persone che in passato esercitavano abusivamente e revocando le autorizzazioni per mancata presenza».

Ciò premesso, «in un contesto di pieno recupero della legalità e per assicurare il pieno rispetto della normativa in materia», mentre l’ufficio Tributi e la Soget sono invitati a svolgere le attività di competenza intese a superare condizioni di morosità e pretendere somme dovute per il passato, anche attraverso piani di rateizzazione dei tributi arretrati, la terna commissariale al Comune napitino «invita – questa la conclusione della lettera – l’Ufficio Commercio a porre in essere gli atti per la strutturazione di un bando pubblico attraverso cui si possa pervenire alla definitiva assegnazione dei posteggi», chiude la missiva.

