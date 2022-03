Tropea, il Comune cerca tre agenti di Polizia locale: pubblicato il bando

Al via l’iter per la selezione dei candidati e la formazione di una graduatoria. Ecco come partecipare

Il Comune di Tropea cerca tre agenti di Polizia locale. L’ente ha infatti diramato il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato (tre mesi) di tre persone. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate al Comune di Tropea, largo Padre di Netta. [Continua in basso]

Potrà anche essere inviata in formato digitale in un unico file pdf. Tuttavia si specifica che dovrà esser spedita da una casella di posta certificata all’indirizzo protocollo.tropea@asmepec.it. In oggetto si dovrà specificare “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di agente di polizia locale“.

Il concorso è per titoli ed esami ed è prevista una prova scritta e orale. lo scritto verterà su Legislazione sull’ordinamento degli enti locali, nozioni diritto penale e procedura penale con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e alle attività di pg, il sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative, codice della strada, ordinamento polizia locale. Maggiori info sul sito del Comune (clicca qui).