Caro energia, prezzi alle stelle negli hotel in Calabria: «Tagliare le accise» -Video

di Tiziana Bagnato



Alberghi nella morsa del caro energetico. Anche in Calabria. I prezzi delle camere e dei servizi stanno aumentando e potrebbero andare alle stelle in estate camere d’albergo sempre più care, con un aumenti che potrebbero riguardare anche l’estate. Ne abbiamo parlato con il presidente di Federalberghi Fabrizio D’Agostino che ci racconta quello che sta succedendo nel settore. «I costi delle materie, nonché di energia e di gas – afferma – sono raddoppiati, in alcuni casi triplicati. Gli hotel sono degli energivori, quindi, hanno visto i consumi aumentare e avere come riflesso principale l’aumento del prezzo finale della camera. Siamo in attesa di nuove dal governo, un taglio dell’accise consentirebbe di ridurre i prezzi e migliorare il posizionamento sul mercato».



E si teme per l’estate dopo due anni lacrime e sangue se gli alberghi fossero costretti per coprire le spese a ritoccare i prezzi al rialzo potrebbe esserci una mancata risposta, tutto ciò in un settore già claudicante come quello turistico. Se ne parlerà anche alla Bit di Milano prossimamente visto che consumi, costi e prezzi sono strettamente legati e incidono sul posizionamento delle strutture.