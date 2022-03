Dissesto idrogeologico a Stefanaconi, passo in avanti per i lavori nella frazione Morsillara

Aggiudicati i lavori per 175mila euro. Altri interventi sono previsti per migliorare l’urbanizzazione del piccolo centro

Il Comune di Stefanaconi comunica l'aggiudicazione di lavori per 175mila euro per la minimizzazione del rischio idrogeologico del centro abitato della frazione Morsillara.

«L’intervento in oggetto – fanno presente gli amministratori con un avviso – è stato finanziato con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia. L’area è data da un tratto di strada comunale, via G. La Pira, di lunghezza di circa 220 metri, in pendenza, che si innesta sulla Sp 15». I lavori serviranno per «evitare allagamenti e invasione di fiumi detritici e fangosi attraverso la realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche con pozzetto e griglie di raccolta». Il collettamento andrà a confluire nel Fosso Demaniale “Alafri”.

Con questo ulteriore intervento, concentrato nella frazione, «l’amministrazione comunale continua a dimostrare la giusta attenzione per i concittadini della Morsillara». Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Salvatore Solano: «Mai come in questi 5 anni la frazione Morsillara ha ricevuto tanta attenzione da parte di una amministrazione comunale. Non succede spesso che ciò che si promette in campagna elettorale poi si traduce in fatti concreti». Infine il primo cittadino annuncia altri interventi, tra cui la ripresa dei lavori, sempre nella frazione Morsillara, che andranno a collegare due strade a vicolo cieco, oltre interventi di urbanizzazione.