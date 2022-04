Nicotera, al Liceo classico Vinci lavori di adeguamento sismico per 2,6 milioni di euro

Il Liceo classico Bruno Vinci di Nicotera sarà interessato da lavori di adeguamento sismico per un importo di 2.600.000 euro. Lo rende noto il Comune con un avviso diramato anche sulle pagine social. In particolare, l’ente lo ha comunicato a seguito di una «importante riunione tenutasi alla Provincia di Vibo Valentia, dove, presente il consigliere provinciale Giuseppe Leone, si è riunita la Seconda commissione consiliare per discutere di alcuni importanti interventi nel settore Edilizio scolastica». Tra questi anche la messa in sicurezza del liceo cittadino che, nel corso degli anni, ha formato centinaia di giovani, divenuti eccellenti e stimati professionisti. [Continua in basso]

L’impegno del Comune inoltre, nei giorni scorsi, si è concentrato nell’installazione di luminarie a tema pasquale nonché sulla pulizia delle vie e delle aree verdi: «Sono in corso i lavori di sfalcio siepi e taglio dell’erba lungo le strade comunali. Nelle prossime settimane, nella frazione Marina, saranno avviati i lavori per l’aspirazione della sabbia dai margini stradali, lavori di bitumazione, la realizzazione della segnaletica orizzontale stradale e l’installazione di nuovi punti luce», rende infine noto l’ente.