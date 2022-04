Servizio civile, il Comune capofila Ricadi seleziona 64 volontari

Terminate le selezioni per 64 giovani volontari di Servizio civile universale. Lo rende noto con apposito avviso il Comune di Ricadi, ente capofila di 5 enti. I ragazzi coinvolti nei progetti presteranno servizio a Ricadi, Briatico, San Costantino Calabro, Spilinga e Limbadi. [Continua in basso]

La selezione

La graduatoria, rende noto il Comune capofila, è consultabile sulla home del sito internet dell’ente: «Abbiamo ricevuto – scrive il Comune di Ricadi – complessivamente 83 domande di partecipazione. 52 sono i giovani selezionati, 11 sono risultati idonei ma non selezionati per mancanza di posti delle sedi prescelte ma che saranno riallocati presto strutture con posti disponibili. Esclusi 20 candidati, assenti ai colloqui». L’inizio dei progetti è previsto per il 25 maggio 2022: «Ogni giovane avviato in servizio percepirà un assegno mensile di 444,33 euro e sarà impegnato, per un anno, 5 giorni a settimana e per 5 ore al giorno, in attività di utilità sociale nei 6 progetti approvati che prevedono: assistenza a persone con disabilità, aiuto agli anziani, protezione civile, tutela dell’ambiente, promozione delle biblioteche, valorizzazione dei musei».