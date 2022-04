Dai servizi sociali alla spesa sanitaria, Calabria agli ultimi posti tra le regioni

I dati emergono dalle classifiche Welfare Italia Index. La regione è invece al primo posto per consumi finali legati a istruzione e formazione e per spesa in reddito di cittadinanza

La Calabria si è classificata nel 2021 al 21° posto tra le regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Il dato emerge dalle classifiche del “Welfare Italia Index” – strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione, consentendo di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire – realizzato da “Welfare, Italia”, gruppo di analisi nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti.

Gli indicatori

Il monitoraggio si basa su 22 indicatori che misurano dimensioni di input, ovvero indicatori di spesa (pubblica e privata) in welfare che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio (ad esempio l’ammontare allocato tramite Fondo sanitario nazionale rapportato sul totale della popolazione regionale o l’assegno pensionistico medio mensile degli over 65) e dimensione di output, ovvero indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare (ad esempio il tasso di disoccupazione o la quota di famiglie in povertà).

Calabria tra primi e ultimi posti

Con riferimento agli indicatori di spesa, la Calabria ottiene un punteggio di 64,99 posizionandosi al 16° posto, mentre registra un punteggio pari a 39,7 nella componente di indicatori strutturali, posizionandosi al 21° posto. Dal calcolo dei parametri è emerso che la Calabria è ultima, tra le regioni italiane, per spesa in interventi e servizi sociali pro capite (22 euro rispetto alla media italiana di 127 euro) e penultima per contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza in % del PIL regionale. Basso anche il contributo medio alle forme di previdenza complementare: 1.800 euro contro un valore nazionale di 2.450 euro.