Infrastrutture, per la Calabria 16 miliardi: fondi anche per la Trasversale delle Serre

Presentato il Piano industriale di Ferrovie dello Stato per il periodo 2022-2031. Gran parte delle risorse saranno utilizzate per l'Alta velocità. Ecco tutti gli investimenti previsti

Ammontano a 16,689 miliardi di euro gli investimenti previsti nel prossimo decennio in Calabria dal Piano industriale 2022-2031 del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane presentato oggi a Roma dalla presidente Nicoletta Giadrossi e dall’amministratore delegato, Luigi Ferraris. Si tratta di risorse che – è stato spiegato – «andranno a disegnare un rinnovato scenario di mobilità, ferroviaria e stradale, all’insegna dell’interconnessione e della sostenibilità». A livello nazionale, le risorse che saranno investita da Fs nel periodo 2022-2031 ammontano a oltre 190 miliardi. Sono previste inoltre circa 40mila assunzioni nell’arco di piano. [Continua in basso]

Polo infrastrutture

I fondi attribuiti al Polo Infrastrutture costituiscono la parte principale: 15,28 miliardi di euro. Di questi, 8,8 miliardi riguardano le infrastrutture ferroviarie e saranno per lo più destinati alla realizzazione dell’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, al potenziamento e all’elettrificazione della linea ionica e della dorsale Lamezia-Catanzaro Lido e ai collegamenti con il porto di Gioia Tauro. È pari a 6,48 miliardi di euro la tranche destinata alle infrastrutture stradali: tra gli interventi principali la statale 106 (in particolare per il Megalotto 3, l’adeguamento da Sibari a Crotone e la Catanzaro-Crotone), alcuni miglioramenti funzionali dell‘A2 e il completamento della Ss 182, la Trasversale delle Serre.

Polo passeggeri

Sono 309 invece i milioni di euro destinati al Polo Passeggeri, che si tradurranno in 29 nuovi treni e in nuovi servizi, fra cui il miglioramento del servizio metropolitano nell’area di Reggio Calabria e la velocizzazione dei treni Intercity sulla linea ionica, fra Reggio Calabria e Taranto. [Continua in basso]