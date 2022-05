Pnrr, Salvatore Nusdeo (Confcommercio Vibo) alla convention nazionale della Fida

Salvatore Nusdeo, commissario di Confcommercio Vibo Valentia e coordinatore di Fida-Confcommercio Calabria Centrale e il direttore di Confcommercio Calabria Centrale Giovanni Ferrarelli, hanno partecipato alla Convention Nazionale della Fida (Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione) di Confcommercio che si è svolta a Sandigliano, in provincia di Biella. L’evento, al quale hanno preso parte, oltre al presidente nazionale della Fida Donatella Prampolini, una platea di autorevoli relatori, ha rappresentato un importante momento di confronto su alcune delle linee d’intervento contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, in questa edizione, si è voluto concentrare l’attenzione sui temi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e delle politiche attive del lavoro. [Continua in basso]

Per l’occasione, è stato presentato, inoltre, l’Osservatorio 2022, che la Federazione ha realizzato in collaborazione con Format Research, nel quale sono presenti importanti focus d’indagine sull’andamento dell’occupazione, sulle dimensioni e l’impatto del fenomeno dell’aumento dei prezzi, sulle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, sugli effetti sul settore della guerra in Ucraina e sulle opportunità offerte dal Pnrr.

«Queste iniziative, – ha dichiarato Salvatore Nusdeo – al quale partecipano importanti esperti ed economisti, costituiscono una preziosa occasione di discussione e condivisione per le problematiche del settore che rappresento e danno la possibilità di analizzare e comprendere, in maniera approfondita, le dinamiche economiche che, inevitabilmente, condizioneranno lo sviluppo imprenditoriale ed economico del nostro territorio».