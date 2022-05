Vibo, al via il primo corso di formazione per praticanti avvocato

Il Coa, Consiglio ordine avvocati di Vibo Valentia e la Scuola di formazione Forense “Avv. Rosa Mammone” presentano il primo corso di formazione per praticanti avvocato. La neo costituita istituzione, intitolata alla prima donna iscritta all’albo degli avvocati di Vibo Valentia, darà avvio alle lezioni per praticanti avvocato, nella giornata 25 maggio (dalle ore 12.00) nella Sala biblioteca del Coa. [Continua in basso]

I lavori verranno aperti dall’avvocato Francesco Maria Massara, segretario Coa Vibo Valentia, previsti gli interventi di Francesco Deluca, presidente Coa; Antonello Fuscà, direttore della scuola di formazione; Antonio Erminio Di Matteo, presidente del Tribunale di Vibo Valentia e del procuratore Camillo Falvo. Il Coa e il Cda della Scuola di formazione «augurano ai giovani aspiranti avvocato un proficuo percorso formativo, affinché – si legge in una nota stampa – possano svolgere la professione di avvocato con la giusta preparazione e competenza e ringraziano tutte le illustri personalità che hanno dato la loro disponibilità a formare il corpo docente».

